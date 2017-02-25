МИД Армении заявил о наступлении азербайджанских войск

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) проинформированы о попытке наступления азербайджанских Вооруженных сил в зоне карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает РИА Новости.

«Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию поставлены в известность о сегодняшней попытке наступления Вооруженных сил Азербайджана», — написал Балаян в своем микроблоге в Twitter.