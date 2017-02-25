Сейран Оганян предупредил Армению о бедствиях

При нынешней действующей системе, нынешней экономической политике возможности развития Армении исчерпаны. Об этом 25 февраля заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, выступая на первом конгрессе блока «Оганян-Раффи-Осканян», сообщает Новости-Армения.

По его словам, настал поворотный момент для Армении. «Или мы осознаем серьезность ситуации, глубину стоящих перед нами вызовов. Или окажемся перед реальными бедствиями», — подчеркнул Сейран Оганян.

Согласно экс-министру, Армении нужна новая элита, новая экономическая политика и новая атмосфера среди народа.

«Не скрою, мне предлагали многочисленные высокие должности, но я отказался. У меня нет ни одной личной проблемы с людьми, находящимися в составе действующей власти. Но я не вижу себя в действующей власти, поскольку у нас разные подходы», — добавил Оганян.