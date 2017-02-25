Сорвались долгожданные переговоры США и КНДР

Северокорейский представитель не сможет прибыть в Нью-Йорк на встречу с сотрудниками Госдепа США в связи с отказом в визе. Закрытые переговоры по инициативе КНДР могли бы стать первой за шесть лет встречей дипломатов двух стран.

По информации The Wall Street Journal, главе отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху было отказано в визе без объяснения причин.

Отмечается, что Чо часто выступала как посредник между Пхеньяном и Вашингтоном. Могло ли повлиять на решение американских властей недавнее устранение старшего брата лидера Северной Кореи в аэропорту Куала-Лумпура, не сообщается.