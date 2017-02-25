Известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с haqqin.az назвал резкое обострение на линии фронта в Карабахе вполне логичным. По его словам, все последние дни и недели появлялась информация о том, что ситуация накаляется.

«Я слежу за тем, что происходит, и, увы, могу сказать, что война практически неизбежна», — заявил эксперт.

Кто же провоцирует стороны, почему на линии соприкосновения становится горячо? По мнению Фельгенгауэра, внешние силы сейчас заняты другими делами. И даже недавняя знаковая встреча в Баку начальников генштабов России и США никак не касалась карабахской проблемы.

«Мир старательно пытается забыть о Карабахе, — говорит эксперт. — И пока не начнется война, об этой проблеме не вспомнят».

По мнению военного аналитика, сейчас стороны могут договориться, снизить уровень напряжения. Но все это временно.

«К тому же некому контролировать перемирие на линии соприкосновения. Стороны, тем временем, не идут на компромиссы, при том, что у них в силу разных причин есть свои основания для начала боевых действий», — отметил аналитик.

По мнению Фельгенгауэра, ситуация печальная.

«Сейчас нет смысла задавать вопрос: «Начнется война или нет?» Вопрос должен звучать так: «Когда она начнется?» — подчеркнул Фельгенгауэр.