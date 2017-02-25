Армянского спортсмена, поднявшего флаг «НКР», дисквалифицировали

Промоутерская компания Fight Nights объявила о расторжении контракта с российским бойцом армянского происхождения Вартаном Асатряном, надевшего шорты с флагом непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики», а также поднявшего знамя сепаратистов после победы над азербайджанцем Эльнаром Ибрагимовым. Бой состоялся в Химках 23 февраля в рамках FIGHT NIGHTS GLOBAL 59.

«Сегодня Вартану Асатряну официально направлено уведомление о расторжении контракта, - говорится в заявлении Fight Nights. - Причиной увольнения бойца стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания. В контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения».

По сути, увольнение в данном случае означает дисквалификацию спортсмена, уже не в первый раз использующего ринг для рекламы непризнанного режима.

«Любые проявления неуважения к представителям других народов недопустимы! – говорит президент Fight Nights Камил Гаджиев. - Все спортсмены, позволяющие себе высказывания или действия, носящие политический характер и оскорбляющие чувства людей, должны понести наказание. Все подобные случаи будут подробно разбираться экспертной комиссией».