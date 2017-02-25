В Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение

В Ираке найдено массовое захоронение с четырьмя тысячами тел. Как сообщает в субботу, 25 февраля, The Telegraph, это крупнейшая братская могила в стране.

По информации издания, боевики «Исламского государства» начали использовать образовавшуюся естественным образом воронку в районе Хасфа для погребения практически сразу после того, как захватили Мосул в 2014 году. Она находится неподалеку от дороги, соединяющей этот город с Багдадом.

Свидетели утверждают, что террористы в грузовиках свозили людей к воронке, расстреливали их и сваливали тела в яму. Часть убитых — силовики, захваченные в плен при взятии Мосула.