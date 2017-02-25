МИД Азербайджана о последних боях на фронте

Официальный Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Армения является виновницей эскалации напряженности на фронте и поэтому вся ответственность за это ложится на военно-политическое руководство Армении», - сказано в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Как ранее сообщило Министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных Сил Азербайджана в различных направлениях. Противник пытался захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении.

Обострение ситуации на фронте и проведение военных провокацией является продолжением таких политических провокаций Армении, как проведение 20 февраля незаконного «референдума» на оккупированных территориях Азербайджана. Политические и военные провокации Армении нацелены на намеренное обострение ситуации, чтобы не допустить решение конфликта путем субстантивных переговоров, а также в преддверии 25-й годовщины Ходжалинского геноцида рассеять внимание мировой общественности от ответственности Армении за совершение этого преступления, и усилить утерянную социальную базу и позицию правящего режима в Армении перед парламентскими выборами.

Азербайджанская сторона многократно заявляла, что наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной обострения ситуации. Произошедшие в апреле минувшего года события еще раз доказали это. Международная общественность и сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств многократно заявляли, что существующий статус-кво неприемлем, неустойчив и должен быть изменен.

Для предотвращения эскалации напряжения, изменения статус-кво и обеспечения устойчивого мира в регионе, в соответствии с принятыми Советом безопасности ООН резолюциями по данному конфликту, армянские войска должны быть полностью и безоговорочно выведены из оккупированных территорий Азербайджана.

Виновником обострения ситуации на фронте является Армения, и вся ответственность за это падает на военно-политическое руководство этой страны», - говорится в заявлении главы пресс-службы МИД.