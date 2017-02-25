Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести самый большой митинг в истории, сообщает «Газета.ру».

По мнению Трампа, поддерживающих его политику американцев такое количество, что если все его сторонники выйдут на митинг, он окажется «самым крупным».

Против нового президента США на постоянной основе проходят митинги в Соединенных Штатах, а также различных странах Запада и Ближнего Востока. К примеру, несколько тысяч человек прошли маршем в центре Лондона к зданию парламента Великобритании — Вестминстерскому дворцу — с призывом отозвать приглашение на приезд в страну президенту Дональду Трампу.