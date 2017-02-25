В Сирийской свободной армии назвали условия сотрудничества с Москвой

Сирийская свободная армия (ССА) не исключает координации действий с Россией касательно террористической организации «Исламское государство», если Москва изменит свою политику по отношению к президенту Башару Асаду. Об этом заявил ТАСС один из командующих операцией «Щит Евфрата» Ахмед Усман.

«Мы призываем Россию решительно бороться с терроризмом, а не защищать режим. Мы считаем, что именно режим стал причиной возникновения ИГ. Однако мы надеемся, что Россия действительно присоединится к борьбе с ИГ», — отметил Усман, который входит в делегацию сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) в Женеве.

Отвечая на вопрос агентства о нанесении российской авиацией ударов по позициям террористов в районе города Эль-Баб, впоследствии взятого под контроль турецкими войсками и отрядами сирийской оппозиции, он заявил: «Это были только две бомбардировки к югу от Эль- Баба. Больше у российских войск не было никакой роли».