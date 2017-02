Трамп за месяц уменьшил госдолг США на $12 миллиардов

Дональд Трамп заявил, что за первый месяц его пребывания в должности президента государственный долг США уменьшился на 12 миллиардов долларов, однако СМИ никак не отреагировали на этот успех. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

The media has not reported that the National Debt in my first month went down by $12 billion vs a $200 billion increase in Obama first mo.