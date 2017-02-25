Неизвестный мужчина наехал на группу пешеходов в немецком городе Хайдельберге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и попытался скрыться с места происшествия, будучи вооруженным ножом, передает ТАСС.
Как сообщил представитель правоохранительных органов ФРГ, трое пострадали.
Полицейские обнаружили виновника ЧП и открыли огонь, ранив его. Он доставлен в больницу.
Мотивы действий мужчины устанавливаются.
גרמניה: 3 בני אדם נפצעו ב-Heidelberg אחרי שאדם דהר עם מכוניתו אל תוך קבוצת אזרחים; החשוד יצא מהרכב חמוש בסכין ונורה pic.twitter.com/G5HmLkskua— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 25 февраля 2017 г.