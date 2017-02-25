Неизвестный мужчина наехал на группу пешеходов в немецком городе Хайдельберге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и попытался скрыться с места происшествия, будучи вооруженным ножом, передает ТАСС.

Как сообщил представитель правоохранительных органов ФРГ, трое пострадали.

Полицейские обнаружили виновника ЧП и открыли огонь, ранив его. Он доставлен в больницу.

Мотивы действий мужчины устанавливаются.