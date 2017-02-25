Бывший президент США Барак Обама был замечен выходящим из бизнес-центра на Пятой авеню в Нью-Йорке, передает Mashable.
Его появление вызвало настоящий восторг у толпы прохожих, которые встретили любимого в народе Обаму бурными аплодисментами.
Они выкрикивали слова одобрения, а также снимали экс-главу государства на камеру.
Обама отреагировал на происходящее доброжелательно и спокойно, он улыбался и приветствовал людей в ответ.
На роликах видно, как перед Обамой выходит охрана. Экс-президент машет толпе, а после садится в автомобиль и уезжает. Цель его визита в Нью-Йорк неизвестна.
Obama sighting in Flatiron: https://t.co/vxdi4htP1j pic.twitter.com/kowtqnif9W— Allan Smith (@akarl_smith) 24 февраля 2017 г.