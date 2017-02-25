 

Михаил Нейжмаков: «Войны в Карабахе не будет» экспертная оценка

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Перемещения войск и периодические столкновения в зоне карабахского конфликта будут вызывать тем большее напряжение у обеих сторон, чем ближе годовщина «апрельской войны» 2016 года. Но есть факторы, которые будут препятствовать повторению событий такого же масштаба в ближайший месяц». Об этом haqqin.az заявил ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя резкое обострение на линии соприкосновения в Карабахе между армянскими и азербайджанскими войсками.

«Если говорить о стратегии официального Еревана: обратим внимание на ту же инициативу армянской стороны в Карабахе с переименованием в «Республику Арцах». Как правило, в политике на громкие символические шаги идут в случае, если не делают ставку на масштабные подвижки в реальности. Соответствующие идеи были озвучены еще осенью 2016 года, но уже тогда было понятно, что идти на серьезный риск в Карабахе накануне апрельских парламентских выборов в Армении для официального Еревана опасно», отмечает аналитик.

По мнению Нейжмакова, сейчас проблемой для Еревана становится и ситуация, складывающаяся вокруг Ирана. «Охлаждение между Вашингтоном и Тегераном нарастает. Представители США скорее всего будут повышать давление на Ереван, требуя от него дистанцироваться от ИРИ, но связи с этой республикой очень значимы для армянской стороны. При таких внешнеполитических условиях масштабная эскалация в зоне карабахского конфликта для Армении будет чревата серьезными рисками».

Как считает Нейжмаков, это лишь один из аспектов проблемы, позволяющих предположить, что серьезная напряженность в зоне конфликта не обязательно перейдет в события масштаба «апрельской войны» в ближайшее время.

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