Нет, речь не о заявлении американского президента о том, что он намерен запросить у Конгресса «массивный» бюджет для вооруженных сил страны. И не о его желании пересмотреть Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией, который, по его мнению, ослабляет США.

Это отдельное направление деятельности Трампа. Главным для президента США остается фронт внутренний, где он противостоит американским СМИ и собственной государственной бюрократии. Вот и в пятницу в своем выступлении на Конференции консервативных политических действий он не преминул назвать СМИ врагами человечества: «Я назвал медиа врагами человечества, они и есть враги. У них нет достоверных источников. Я не против прессы, я люблю хорошие истории, но я против фейковых новостей в прессе».

А в своем твиттере президент связал две темы – СМИ и ФБР, с которым он с некоторых пор находится в конфликте: «ФБР совершенно неспособно остановить утечки, которыми так давно пронизано наше правительство. Они не могут даже найти утечки в самом ФБР. Засекреченную информацию, которая может иметь разрушительный эффект для США, передают СМИ».

Увольнение советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна из-за связей с русскими не погасило скандал, как предполагали многие. The New York Times вышла со статьей, в которой утверждалось, что не один Флинн контактировал с россиянами во время предвыборной кампании, и не только с послом Сергеем Кисляком, но и с представителями российской разведки.

Руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус потребовал от заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба опровергнуть опубликованные газетой данные. Та же просьба была передана и директору ФБР Джеймсу Коми.

К ярости президентской администрации руководство бюро отказалось выполнить эти настоятельные просьбы, сославшись на то, что расследование связей сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с русскими еще не окончено и делать какие-то выводы рано. Это объясняет нынешний выпад главы государства в адрес Федерального бюро расследований, но не объясняет логику заявления.

Ведь если речь идет о засекреченной информации, «способной иметь разрушительный эффект для США», означает ли это, что журналисты опубликовали правду о подозрительных контактах команды Трампа с русскими? Логика - не сильная сторона президента, хотя, как показывает один из последних опросов, проведенных университетом Куиннипиак, 58% американцев считают его вполне разумным. Однако при этом 63% полагают, что Дональд Трамп человек неуравновешенный, 55% - нечестный, а 53% уверены, что он не беспокоится о простых американцах. 58% видят, что он раскалывает страну. Миновал едва месяц после того, как в Белый дом пришел новый глава, и такое отношение к нему не может не тревожить. Тот факт, что 64% при этом видят в нем сильного человека, лишь ухудшает ситуацию: ведь это значит, что он будет упрямо отстаивать свою позицию, которая вот так невысоко оценивается его соотечественниками. Что, собственно, мы и видим. Выходит, воюет Дональд Трамп не только со СМИ и дерзкими представителями разведки и контрразведки, но и с недоверчивым американским обществом. Победить в такой войне с такими стартовыми позициями не удавалось еще никому. Впрочем, еще никто никогда и не был в таком положении.