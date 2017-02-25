Министерство иностранных дел Азербайджана изучит вопрос возможной оплаты Европарламентом расходов евродепутатов на поездку в Нагорный Карабах. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.

Напомним, ранее haqqin.az уже сообщал о том, что депутат Европарламента (ЕП) Яромир Штетина в интервью чешскому изданию Aktualne заявил, что расходы на поездку в Нагорный Карабах в качестве наблюдателя на «референдуме» частично покрыли сепаратисты, а частично он сам, с тем, чтобы затем Европарламент возместил ему потраченные средства.

Как сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, Европейский парламент заявил, что на так называемый «референдум» никаких наблюдателей не посылал. Одновременно и Евросоюз назвал неправомерным действия сепаратистов.

Тем не менее, МИД займется заявлением Штетины о частичном финансировании его поездки Европарламентом, сказал он.