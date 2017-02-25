Страховой рынок Азербайджана трясет

На страховом рынке Азербайджана наступают времена больших перемен. На фоне закрытия еще одной страховой компании Bashak Inam Sigorta, Палата по надзору за финансовыми рынками обещает в 2017 году стратегические изменения в страховом секторе страны. Реформы в системе страхования позволят обеспечить более долгосрочные сборы и инвестиции.

Эксперт в сфере страхования Адиль Асланов в интервью haqqin.az отметил, что процесс закрытия страховых компаний продолжится и в этом году. В скором времени можно ожидать объявления о прекращении работы еще минимум двух структур, занимающихся страхованием. Асланов отказался назвать эти компании, но отметил, что они имеют ряд значительных недостатков в своей деятельности.

«Проблема нежизнеспособных страховых компаний в том, что многие из них открылись только для того, чтобы работать в кооперации с одной крупной структурой, например, банком. В таких случаях банк на 90% обеспечивал компанию обязательными страховыми договорами, а добровольные договора составляли не более 10-15% общих страховых поступлений. Это противоречит самой сути страхового бизнеса и вообще рыночной экономики», отметил Асланов.

Теперь закрывающиеся банки тянут за собой «страховые сателлиты». В то же время на рынок вышли компании, отвечающие европейским стандартам, например, Aхa Sigorta, с которыми трудно конкурировать структурам со слабым маркетингом, не готовым к работе в соответствие с новыми техническими требования.

«Между тем, согласно нынешним требованиям, вся процедура обязательного страхования должна вестись в онлайн-режиме. Процедура, когда клиент посещает страховую компанию, там заполняет документы и прочее – остались в прошлом. А к этому просто не готовы некоторые компании. Здесь надо добавить негативное влияние девальвации маната, падение покупательной способности населения, что привело к снижению общего добровольного страхования на 30%. А ведь именно высокий уровень добровольных страхований позволяет компаниям покрывать административные расходы и повышать эффективность работы», - говорит эксперт.

Что касается ожидаемых реформ на страховом рынке, то по мнению Асланова, в первую очередь необходимо развивать систему независимых страховых агентов. Эта работа со стороны государства уже ведется.

«К примеру, 28 февраля пройдет крупный форум страховых агентов Азербайджана. Однако Палате по надзору за финансовыми рынками предстоит очистить рынок от «пиратских брокерских контор».

Дело в том, что в Баку и регионах существуют полулегальные группы, которые разными методами получают телефоны клиентов и заключают сомнительные с правовой точки зрения страховые контракты. В основном, на их удочку попадают люди, незнакомые с электронной системой заключения соглашения и выплаты страховых выплат», сообщил эксперт.