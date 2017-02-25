Нахид Багиров о «приписках» и туратаке на Азербайджан

На Новруз-байрам в Азербайджане ожидается небывалый наплыв туристов из Ирана. Как сообщил в беседе с haqqin.az глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, такого Баку еще не видел: из различных городов Исламской Республики Иран – Тегерана, Исфагана и др. заказаны уже более 40 чартерных рейсов в нашу страну. При этом в Баку не хватает номеров в гостиницах, подчеркнул эксперт.

Нахид Багиров прокомментировал свежие данные Государственного комитета по статистике, согласно которым в 2016 году Азербайджан посетили 2 миллиона 248 тысяч 800 иностранных туристов, при этом прирост по сравнению с 2015 годом составил 12,1%. По словам главы Ассоциации туризма Азербайджана, если бы все эти два с лишним миллиона человек были туристами, то это было бы замечательно. Однако среди них много транзитников, азербайджанцев, приезжающих в гости к родственникам и т.д. При этом, как отмечает эксперт, туристом считается приезжий, который провел в стране более 24 часов.

Эксперт-экономист Октай Ахвердиев согласен с Багировым. Как заявил Ахвердиев в беседе с haqqin.az, половина из озвученного числа туристов – так называемые «командировочные люди».

Между тем Нахид Багиров прогнозирует, что в 2017 году количество туристов в Азербайджане вырастет на 20-30% по сравнению с 2016 годом. Соответственно, увеличится и доход, получаемый Азербайджаном благодаря приезжим. Однако эксперт затруднился назвать общую цифру. Об отсутствии такой статистики haqqin.az сообщили и в Министерстве культуры и туризма.

Несмотря на это, есть данные, касающиеся посуточных трат иностранцев в Азербайджане. По словам Багирова, минимальная сумма в день составляет 600-700 долларов. В свою очередь, Ахвердиев говорит об имеющей экспертной оценке в 1000 долларов за три дня на человека.

Рассказали эксперты и о том, что расходы гостей зависят от цели поездки. Традиционно считается, что больше всего тратят шопинг-туристы, далее идет культурно-познавательный туризм, а затем уже деловой туризм. В Азербайджане сейчас, по мнению Ахвердиева, больше всего «культурных» туристов. Нахид Багиров же считает, что сейчас на первом месте шопинг-туризм, хотя ранее лидировал бизнес-туризм.

Кстати, согласно данным Госкомстата, больше всего в страну приезжали туристы из соседних стран. На долю России пришлись 33,1% приезжих, Грузии — 22%, Турции — 14%, Ирана — 11,1% и 19,3% — из других стран. Багиров привел данные, согласно которым по сравнению с 2015 годом в 2016 году в 2 раза увеличилось количество туристов из Иордании, в 3,2 раза – из Кувейта, в 5,5 раз – из Катара, в 10 раз – из Саудовской Аравии и Омана, в 22 раза – из ОАЭ, в 30 раз – из Ирака. Но несмотря на это увеличение, все равно бросается в глаза относительно небольшая цифра туристов не из соседних стран – всего 19%.

По словам Ахвердиева, нужно активнее рекламироваться, строить не 5-ти звездочные отели, а недорогие гостиницы, улучшать сервис. Багиров в свою очередь отметил, что значительное количество туристов из России обусловлено размерами этой страны и наличием многих городов-«миллионников»; ведь гости едут не только из Москвы или Санкт-Петербурга. А, к примеру, в случае с ОАЭ туристы приезжают из двух-трех городов.

Ахвердиев и Багиров были единодушны во мнении, что самыми щедрыми туристами в Азербайджане являются приезжие из арабских стран. Они, как выразился экономист, «не умеют считать деньги».

«Во всем мире идет «охота» на арабских туристов, которые выбирают дорогие отели и рестораны, активно занимаются шопингом. И Азербайджан, кстати, преуспел в этой борьбе. Мы по запросам обогнали Грузию. В целом, сейчас Азербайджан – одно из самых запрашиваемых направлений в арабских странах.

Это большой плюс, но одновременно подобная ситуация создает и проблемы. Этим летом, когда ожидается больший, чем в прошлом году наплыв арабских гостей, в Баку не будет хватать номеров в гостиницах. Кроме того, не хватает авиарейсов. Так что сейчас задача - увеличить количество гостиниц в Баку и количество авиарейсов в арабские страны», - подчеркнул глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.