Бывший мэр Еревана, член партии «Армянский национальный конгресс», экономист Ваагн Хачатрян сделал ряд неприятных для армянской общественности заявлений, касающихся армяно-турецких отношений.

«Турция – важный экономический партнер для Армении: по данным на 2015 год, с точки зрения экспорта из Армении Турция занимает 21 позицию, а импорта – 10-ю. И это в условиях закрытой границы», заявил Хачатрян. Далее, как передает E-press, он рассказал о том, что даст Армении открытие границы. По данным армянского экономиста, многим бы хотелось иметь соседа с такой развитой экономикой, как у Турции, «а мы этим не пользуемся».

«В конце концов, что мы оставим потомкам? С этим грузом геноцида, этой ненавистью развития не будет», — считает экономист.

По словам Хачатряна, после закрытия границы в 1993 году Армения лишилась возможности стать частью и использовать ряд региональных инфраструктур. В частности, сейчас действует железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Армения осталась вне проекта: «У нас была готовая железная дорога, которую использовали в советские годы, до 1993 года, и Республика Армения ею пользовалась. Самым большим ее преимуществом был выход через Нахичевань в Иран, в Персидский залив».

Проект Баку-Джейхан также обошел Армению стороной. «Нефте- и газопровод должны были проходить через Армению. Я принес с собой документы, чтобы вы убедились: все это не было формальностью. Мы просто упустили эти возможности. В 1998 году, когда [политические оппоненты] сказали, что это все блеф, нефтепровод не построят, газопровода не будет, выяснилось, что построили, он прекрасно действует и расширяется», — заявил экономист.

Также, по его мнению, Армения лишилась возможности пользоваться турецкими портами, следовательно, и выхода в Средиземное море. Турецкие порты современнее грузинских, обслуживание здесь в 10 раз дешевле.

Хачатрян коснулся и звучащих в Армении призывов бойкотировать турецкую продукцию. По его подсчетам, Армения для Турции не столь важный и большой рынок: удельный вес Армении в экспорте Турции составляет всего 0.09%. То есть, экономика Турции даже не ощутит этого удара.

«Интересно, что бы сказали те, кто призывает бойкотировать, если бы отправились в Баграташен (таможенный пост на армяно-грузинской границе – haqqin.az) и увидели, как турецкие товары ввозят в Россию с армянскими ярлыками? Хорошо это или плохо?», — спросил Хачатрян.

Согласно одному из обоснований бойкота, не будь турецких продуктов, местное производство потреблялось бы лучше. Экономист отмечает, что экономику нужно развивать, не покровительствуя тому или иному бизнес-субъекту, а в условиях свободной конкуренции.

«Есть дополнительные рычаги, например, поднять цену на турецкие товары, обложив пошлиной на границе. У нас происходит обратное: наши богачи привозят турецкие товары без растаможки», — заметил Хачатрян.