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Автор: Спартак Гасанов, военный обозреватель 

Израиль провел успешные испытания обновленной системы ПРО «Железный купол», оснащенной новейшей ракетой «Тамир» совместного израильско-американского производства. Отметим, что результаты испытаний новой ракеты системы ПРО, приобретенной Азербайджаном, превзошли все ожидания.

Между тем, в самом начале января 2017 года haqqin.az уже отмечал, что уникальными достоинствами израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», согласно публикации американского портала Strategy Page, заинтересовались Соединенные Штаты Америки. В итоге США выделили 1 миллиард долларов на усовершенствование «Железного купола». Сообщалось, что эти инвестиции помогут наладить серийное производство комплексов, заказчиками которых являются Азербайджан и США.

И вот теперь обновленная система ПРО «Железный купол» показала, что вложенные американцами деньги себя окупили сторицей. Как сообщают израильские СМИ, в последние недели на юге страны прошли испытания комплекса с использованием обновленных ракет «Тамир» израильско-американского производства.

Испытания проводились Министерством обороны Израиля и концерном Rafael Advanced Defense Systems. «Железный купол» сбил сразу несколько ракет «земля-земля», запущенных с разного расстояния на полигоне.

Между тем, даже до усовершенствования, на которое были выделены колоссальные деньги, система противоракетной обороны «Железный купол» являлась гордостью израильского военно-промышленного комплекса.

Работа «Железного купола» была высоко оценена в Израиле. Израильские военные чиновники шутят: «Если бы «Железный купол» торговал своими акциями на бирже, то они показали бы самый высокий скачок стоимости в истории».

Интерес к покупке «Купола» сегодня демонстрируют развитые в военном отношении страны – в частности, США и Южная Корея. Самих же израильтян эффективная работа системы «расхолаживает»: некоторые жители городов в южной части страны во время обстрела из сектора Газа снимают на видео работу ракет-перехватчиков, вместо того чтобы бежать в укрытие.

Разработанный израильской компанией Rafael комплекс поражает своими возможностями, которые удалось доказать на практике в 2011 и 2014 годах, когда, как отмечают мировые СМИ, Израилю удалось перехватить практически все ракеты, запущенные группировкой ХАМАС на территорию этой страны.

Принцип работы «Железного купола» заключается в следующем. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 фиксирует траекторию полета вражеской ракеты и принимает решение о том, сбивать ее или нет.

Если РЛС определила, что ракета летит по направлению к жилым кварталам или стратегическим объектам, то центр управления огнем дает команду пусковой установке о запуске ракеты-перехватчика «Тамир». Длина ракеты «Тамир» составляет 3 метра, диаметр – 160 миллиметров, масса – 90 килограммов, ракета оснащена дистанционным взрывателем.

Будучи выпущенной, ракета-перехватчик сбивает вражескую ракету в высшей точке траектории.

Такая методика используется для того, чтобы в случае использования противником ракеты как носителя химического или биологического оружия максимально снизить поражающий эффект. Каждая батарея имеет три пусковые установки, оснащенные двадцатью противоракетами.

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