Татул Акопян: «2 тысячи погибших армянских солдат»

«Министерство обороны Армении в последнее время, в особенности после апрельской войны 2016 года, чуть ли не каждый день сообщают о гибели военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня», - пишет директор Армянского центра исследований "АНИ" Татул Акопян, сообщает haqqin.az, обнародовав результаты своего исследования относительно реальных потерь армянской армии.

«Точные данные о потерях в армии начиная с 1994 года может сообщить только Министерство обороны. Однако в последние годы ряд СМИ, общественных организаций проводит мониторинги и исследования относительно потерь в армии. Согласно их данным, количество смертей было особенно существенным в 1995-1998 гг. и в 2016 году. Это обусловлено тем, что первые годы после войны линия соприкосновения была не столь укреплена, и локальные стычки и обстрелы имели трагические последствия, а 2016 год был годом апрельской войны», - пишет армянский аналитик.

В статье Хельсинкского комитета Армении за 2002 год отмечается, что потери в рядах ВС Армении составили 800 солдат. Данных о потерях в период с мая по декабрь 1994 года нет. В 1995 году число убитых составило 324, в 1996 г. - 260, 1997 - 217, 1998 - 196. В 1999 году число жертв, согласно данным архива Татула Акопяна, составило 86 человек, по данным Хельсинкского комитета – 93 человека.

Армянский аналитик пишет, что начиная с 2000 года, число потерь начинает сокращаться, а спустя несколько лет - резко сокращаться.

«Наименьшее количество потерь в армянской армии было зафиксировано в 2013 году - от 30 до 32 жертв по разным источникам. С 2014 года число смертей начинает возрастать - до 44 человек. Наибольшее количество жертв, как отмечалось выше, пришлось на 2016 год - 162 человека. В январе-феврале 2017 года по нашим подсчетам, число потерь в армянской армии составило 9 человек», - отмечает Акопян.

Автор отмечает, что в целом, начиная с 1994 года, т.е. подписания Бишкекского перемирия, в армянской армии погибли две тысячи армянских военнослужащих.

«Это приблизительные данные, более точные данные может предоставить Министерство обороны Армении», - говорит Т.Акопян.