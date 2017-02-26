 

Школьница из Азербайджана может стать «Мисс Бюст 2017»

 

Юная азербайджанка Айтен Магеррамова примет участие в конкурсе красоты «Мисс Бюст 2017», который состоится в Грузии и определит обладательницу самой красивой груди.

«Мне 18 лет, - рассказывает о себе Айтен sputnik-georgia.ru. - Родилась я в Азербайджане, в Баку. Восемь лет как живу в Грузии, в селе Цихисдзири Мцхетского района. Но часто езжу в Азербайджан и Турцию.

Я еще школьница, учусь в 12-ом классе. В модельной сфере я совсем недавно, всего три месяца. Со мной связались по фейсбуку несколько модельных агентств и предложили сотрудничество. И я заинтересовалась – а почему бы и нет?! И сейчас я работаю моделью в агентстве Golden Brand. Принимаю участие в показах и фотосессиях».

По словам девушки, сначала из-за ее работы у нее были серьезные противоречия в семье. «Но вскоре мама и младшая сестра увидели, насколько усердно я стремлюсь к этому и пошли мне навстречу. И сейчас они меня поддерживают. В связи с моим участием в конкурсе «Мисс Бюст» серьезных разногласий в моей семье не возникало. Сначала, конечно, они были немного против, но уже не так, как раньше».

Айтен хочет победить на предстоящем конкурсе, но участие для нее все же важнее.

«Для меня не важно обязательно побеждать там, где я выступаю. Выиграть должен тот, кто достоин победы. Разумеется, я хочу выиграть, как и все остальные конкурсантки. Но для меня важнее – начать участвовать во многих других конкурсах, чтобы меня узнало больше людей. Победить, конечно, хочется, но победа – это не все.

Я, надо сказать, не всех участниц считаю конкурентками. Но среди них есть и сильные участницы. У нас все хорошие девочки. И все мы очень подружились».

Что касается планов на жизнь, то девушка планирует продолжить свою модельную карьеру в Турции или Италии.

«Я мечтаю быть моделью. Ближайший год я хочу пробыть в Грузии. А потом хочу поехать за границу – или в Турцию, или в Италию. Выйти замуж? Нет, еще лет десять я точно не собираюсь замуж».

Сообщается, что одним из обязательных условий для участия в конкурсе «Мисс Бюст 2017» является минимум третий размер естественного бюста, а также возраст — от 18 до 37 лет. Полуфиналистку выберут приблизительно в конце апреля, а победительницу – в первой декаде мая.

1668 просмотров


Старости
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий»
Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 12° / 3°
27 Фев 8° / 3°
28 Фев 10° / 3°
1 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Пресс-служба Минобороны Армении: «На фронте спокойно»
Школьница из Азербайджана может стать «Мисс Бюст 2017»
Татул Акопян: «2 тысячи погибших армянских солдат»
Как Азербайджан будет обороняться от армянских ракет? видео
Турецкий пилот повторил мем «солящего повара» перед авиаударом по ИГИЛ Видео
Баку-Джейхан должен был проходить через Армению Экс-мэр Еревана об упущенных возможностях
Нахид Багиров о «приписках» и туратаке на Азербайджан
Страховой рынок Азербайджана трясет
Европарламент финансирует поездки в Карабах? отвечает МИД Азербайджана
Трамп продолжает войну… на сей раз с ФБР наш комментарий
Михаил Нейжмаков: «Войны в Карабахе не будет» экспертная оценка
Появление Обамы на улицах Нью-Йорка вызвало фурор фото; видео
В Германии вооруженный водитель совершил наезд на пешеходов видео
Трамп за месяц уменьшил госдолг США на $12 миллиардов
В Сирийской свободной армии назвали условия сотрудничества с Москвой
Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг
МИД Азербайджана о последних боях на фронте
В Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение
Азербайджанские войска уничтожили армянский ДОТ и сбили беспилотник
Армянского спортсмена, поднявшего флаг «НКР», дисквалифицировали
Полковник Рамалданов: Территориальных потерь с нашей стороны нет
Шахин Мустафаев: «Село Худаферин полностью разрушено армянами»
Полиция Греции обезвредила взрывное устройство в Афинах
Павел Фельгенгауэр: «Война в Карабахе неизбежна» Эксклюзив
Сорвались долгожданные переговоры США и КНДР