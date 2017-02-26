Школьница из Азербайджана может стать «Мисс Бюст 2017»

Юная азербайджанка Айтен Магеррамова примет участие в конкурсе красоты «Мисс Бюст 2017», который состоится в Грузии и определит обладательницу самой красивой груди.

«Мне 18 лет, - рассказывает о себе Айтен sputnik-georgia.ru. - Родилась я в Азербайджане, в Баку. Восемь лет как живу в Грузии, в селе Цихисдзири Мцхетского района. Но часто езжу в Азербайджан и Турцию.

Я еще школьница, учусь в 12-ом классе. В модельной сфере я совсем недавно, всего три месяца. Со мной связались по фейсбуку несколько модельных агентств и предложили сотрудничество. И я заинтересовалась – а почему бы и нет?! И сейчас я работаю моделью в агентстве Golden Brand. Принимаю участие в показах и фотосессиях».

По словам девушки, сначала из-за ее работы у нее были серьезные противоречия в семье. «Но вскоре мама и младшая сестра увидели, насколько усердно я стремлюсь к этому и пошли мне навстречу. И сейчас они меня поддерживают. В связи с моим участием в конкурсе «Мисс Бюст» серьезных разногласий в моей семье не возникало. Сначала, конечно, они были немного против, но уже не так, как раньше».

Айтен хочет победить на предстоящем конкурсе, но участие для нее все же важнее.

«Для меня не важно обязательно побеждать там, где я выступаю. Выиграть должен тот, кто достоин победы. Разумеется, я хочу выиграть, как и все остальные конкурсантки. Но для меня важнее – начать участвовать во многих других конкурсах, чтобы меня узнало больше людей. Победить, конечно, хочется, но победа – это не все.

Я, надо сказать, не всех участниц считаю конкурентками. Но среди них есть и сильные участницы. У нас все хорошие девочки. И все мы очень подружились».

Что касается планов на жизнь, то девушка планирует продолжить свою модельную карьеру в Турции или Италии.

«Я мечтаю быть моделью. Ближайший год я хочу пробыть в Грузии. А потом хочу поехать за границу – или в Турцию, или в Италию. Выйти замуж? Нет, еще лет десять я точно не собираюсь замуж».

Сообщается, что одним из обязательных условий для участия в конкурсе «Мисс Бюст 2017» является минимум третий размер естественного бюста, а также возраст — от 18 до 37 лет. Полуфиналистку выберут приблизительно в конце апреля, а победительницу – в первой декаде мая.