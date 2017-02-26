Альберт Акопян: «О Ходжалы должен написать армянский интеллигент»

«Написать об этом должен армянский интеллигент. О сотнях азербайджанских и курдских сел, от которых не осталось названий. Об азербайджанских семьях, уходивших из Армении по заснеженным перевалам. О Ходжалы. О неуспокоенных душах, оставшихся в их домах. Неужели не страшно жить с этим?», - пишет в своем блоге на «Эхо Москвы» известный российский журналист Альберт Акопян (Аристарх Космоплетов).

«Жаль, не осилю. Потому что не интеллигент. Да и не армянин. Но помню, что мой прадед по отцу родом из села Карабулак. По-тюркски — «черный родник». Был там однажды, полвека назад. Действительно, родник в черной скале. Еще помню страшную горную дорогу, плато, село, яблони, ароматное до вонючести масло, которое сбивали в продолговатой бочке, и которое я отказывался есть, несмотря на уговоры. Как и козленка, с которым играл еще утром. Маловато для романа. А главное, не могу найти Карабулак. Не нашлось ему места на карте Армении. Переименовали.

Нет, нет, я понимаю. Не переименовали, а вернули историческое название. Или примерно историческое. И вообще: «Когда наши предки долму кушали, ваши…» и т.п. Назовите хотя бы пару соседних кавказских народов, в чьем фольклоре нет подобной фразы: «Эта земля (ущелье, пастбище, берег, склон горы) — исконно наша, а эти варвары только 200 (300, 500, 1000) лет назад с гор спустились (с равнины поднялись)» и тому подобных. Нет, в запрещенном термине «лицо кавказской национальности» есть нечто объединяющее.

Я это только к тому, чтобы оправдаться, отскочить в сторону и не отсвечивать. Наше дело – порассуждать вообще. Например, так. Нет приоритета права наций на самоопределение. Нет приоритета нерушимости границ. Это ценности второго порядка. Ценность первого порядка – приоритет прав человека. В Азербайджане не осталось армян. В Армении не осталось азербайджанцев. Неправа ни одна сторона. Вражда и война уподобили и уравняли их».