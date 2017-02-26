Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику жертвам Ходжалинского геноцида, почтил память жертв трагедии.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева, Гейдар Алиев возложили к памятнику живые цветы.

К памятнику возложили цветы также официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий, а также спасшиеся от резни жители Ходжалы.

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В Баку началось шествие в связи с 25-ой годовщиной Ходжалинского геноцида. В шествии участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

Шествие, которое началось перед Приморским вокзалом, завершится у памятника «Ходжалы».

К акции присоединились жители столицы, оставшиеся в живых свидетели Ходжалинского геноцида.