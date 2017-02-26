Лидер киргизской оппозиции арестован в Бишкеке

Спецслужбы Киргизии задержали в Бишкекском аэропорту "Манас" по подозрению в коррупции лидера оппозиционной парламентской фракции партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, который возвращался на родину после участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает в воскресенье пресс-служба Госкомитета национальной безопасности республики.

"Двадцать шестого февраля в международном аэропорту "Манас" по прилету из г. Стамбул Текебаев О.Ч. был задержан по подозрению в совершении преступлений и доставлен в здание ГКНБ Кыргызской Республики для проведения следственных действий", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, накануне Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении лидера партии "Ата-Мекен" ОмурбекаТекебаева и других лиц "уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "коррупция" и "мошенничество" Уголовного кодекса республики".

Расследование дела поручено Следственному управлению ГКНБ. В настоящее время Текебаев содержится в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ, где согласно законодательству он может быть задержан до получения решения суда о мере пресечения на срок до 48 часов. Парламентарии Киргизии обладают депутатским иммунитетом от уголовного преследования, за исключением тяжких преступлений, таких как коррупция.

Летом прошлого года в Киргизии разгорелся конфликт между бывшими соратниками по революции, лидерами двух старейших политических партий Киргизии президентом Алмазбеком Атамбаевым и Текебаевым, переросший в войну компроматов. Причиной противостояния стали инициированные президентской партией СДПК изменения в действующую конституцию страны с усилением полномочий премьер-министра. Текебаев усмотрел в этом попытку сохранить власть после окончания президентских полномочий Атамбаева в конце 2017 года. Госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудил уголовное дело против Омурбека Текебаева и его однопартийцев — экс-генпрокурора Аиды Саляновой и депутата Алмамбета Шыкмаматова, которые подозреваются в попытке завладения частью имущества семьи экс-президента Курманбека Бакиева.