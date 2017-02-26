 

Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане: десятки раненых

 

Число пострадавших в Новом Орлеане, где водитель врезался в толпу прохожих, составило 28 человек, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Накануне вечером автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад по случаю праздника Марди-Гра — праздника перед католическим Великим постом.

По информации главы отделения полиции Майкла Харрисона, сейчас в больницах 21 человек, еще семеро отказались от госпитализации. В числе пострадавших девочка трех-четырех лет, ее состояние стабильно тяжелое.

Также в катастрофе был ранен полицейский, сообщает местное издание The New Orleans Advocate со ссылкой на Харрисона.

Ранее представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

Местные власти исключили возможность теракта. По их словам, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас предполагаемый виновник задержан и взят под стражу.

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