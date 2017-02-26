МИД Азербайджана: «Ереван срывает мирные переговоры»

Руководство Армении всячески пытается отвлечь внимание мирового сообщества от переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Это присуще армянскому руководству. Когда мировое сообщество предпринимает шаги по урегулированию конфликта, когда достигаются соглашения и начинается их реализация, то Армения прибегает к шагам, вызывающим напряженность на линии фронта», - подчеркнул Х.Халафов в беседе с журналистами, комментируя обострение ситуации в зоне карабахского конфликта.

По его словам, таким образом Ереван стремится сорвать мирные переговоры.

«Однако эти методы уже не проходят. Азербайджан уже не то государство, каким оно было в начале 1990-х годов. Азербайджан обладает достаточным авторитетом и является ведущей страной региона, многократно опережая Армению по имеющемуся потенциалу», - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Армении не удастся вечно удерживать азербайджанские территории под оккупацией.

«Им необходимо отказаться от этой мысли. Только тогда в регионе будет обеспечена безопасность», - отметил Х.Халафов.

По словам замминистра, военный потенциал Азербайджана позволяет достойно противостоять любым провокациям врага.

«Нам хотелось бы, чтобы привлеченные к урегулированию конфликта страны призвали Ереван к миру. Если Армения не освободит оккупированные территории Азербайджана, то мы освободим их, прибегнув к другим методам. В ближайшем будущем переговорному процессу необходимы новые толчки и импульсы. В случае, если Ереван не склонят к миру, то ответственность за войну в регионе полностью ляжет на плечи Армении», - подчеркнул замглавы МИД Азербайджана.