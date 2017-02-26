 

Иран начал военно-морские учения "Велаят-95"

 

Начались широкомасштабные военно-морские учения "Велаят-95" ВМС Ирана в воскресенье утром, передает ИРНА.

С участием командующего флота Хабиболлы Сайари стартовали крупные военно-морские учения "Велаят-95" в Ормузском проливе, Оманском море и Индийском океане.

Широкомасштабные военно-морские учения будут проводиться в акватории площадью 2млн квадратных километров на севере Индийского океана и 10-ой параллели северной широты.

В ходе учений корабли и подлодки вместе с морскими вертолетами направятся в ранее определенный район для того, чтобы выполнять назначенные миссии.

Кроме того, одновременно с этим, бригады морских рейнджеров заняли заранее определенные позиции и держат пассивную оборону для защиты жизненно важных районов до расстояния в 44 километра от побережья Макрана.

Еще другие воздушные подразделения, в том числе морские патрульные самолеты, морские вертолеты, суда на воздушной подушке и беспилотники, наблюдают за всеми передвижениями в регионе.

Кроме этого, здесь также будут размещены полевые госпитали для оказания помощи пострадавшим воинам ВМС Ирана.

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