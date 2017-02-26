В Швеции сгорел приют для беженцев: десятки пострадавших

До 20 человек серьезно пострадали в результате пожара в воскресенье в крупнейшем приюте для беженцев в городе Веннерсборг на западе Швеции, сообщила полиция.

После возгорания несколько человек выпрыгнули из окон.

В настоящее время пожар локализован.

"Пожар начался на третьем этаже. Двое, по имеющимся данным, выпрыгнули из окна, чтобы избежать дыма. Эти двое доставлены в больницу с травмами, полученными в связи с падением", — говорится в сообщении для прессы местной полиции.

По данным полиции, еще около 10-20 человек пострадали от дыма.

Пожарная сигнализация сработала в приюте в 06.15.

Полиция пока не может назвать причины пожара; не исключается и поджог.

Как сообщает местная газета Göteborgs posten, приют считается крупнейшим в Швеции и по данным местных властей в 2016 году там проживали 1200 беженцев.