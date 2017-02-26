 

Стрельба в израильском торговом центре: ранен гражданин Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Утром в воскресенье, 26 февраля, СМИ Израиля написали об инциденте с применением огнестрельного оружия в городе Петах-Тиква. Пресс-служба израильской полиции сообщила подробности инцидента, произошедшего в торговом центре, сообщает haqqin.az со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно опубликованной информации, примерно в 07:00 поступило сообщение о стрельбе в торговом центре на улице Бенциона Галиса.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили раненого охранника. Как следует из результатов предварительного расследования, пострадавший – гражданин Азербайджана примерно 30 лет. В Израиле он имеет статус постоянного жителя, однако у нет прав на ношение оружия.

Полиция сообщает, что пострадавший неустановленным путем завладел оружием другого охранника.

Пострадавшему оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу "Бейлинсон". Владелец оружия задержан для допроса. Расследование продолжается. 

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