Завтра в Баку похолодает

Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами туман, ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки в виде снега. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Ночью ожидается 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.