Главный советник Эрдогана: «Оккупация Карабаха - проблема всего исламского мира»

Боль Азербайджана – это трагедия для Турции, заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу на конференции на тему «Геноцид в Ходжалы» в Анкаре, сообщает Анадолу.

Решительно осудив территориальные претензии Армении к сопредельным государствам, советник президента Турции назвал бредом утверждения действующего президента Армении Сержа Саргсяна в отношении Турции, в том числе и горы Агрыдаг.

Советник президента Турции отметил, что армяно-азербайджанский конфликт должен находиться на повестке дня всего исламского мира – каждого из 1 млрд 700 миллионов мусульман.

«Оккупация Нагорного Карабаха – проблема, касающаяся не только Азербайджана. Это также актуальный вопрос для Эр-Рияда, Каира, Косово и многих других столиц», - пояснил Топчу.

По его словам, скопилось до 5 тысяч письменных документов и видео свидетельств, доказывающих факт совершения геноцида в Ходжалы со стороны армян.

При этом Топчу указал на необходимость принятия в парламенте Турции отдельного документа о Ходжалы.

«Парламент должен объявить геноцидом преступления, совершенные 26 февраля 1992 года в Ходжалы на глазах у всего мирового сообщества по приказу террориста, возглавляющего ныне Армению», - подчеркнул он.