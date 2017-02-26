Азербайджанский призер Евроигр сменил гражданство

25-летний украинский гимнаст Петр Пахнюк, выступавший за сборную Азербайджана с 2014-го по 2016-й год, вновь сменил спортивное гражданство и будет опять представлять Украину.

О том, что Пахнюку, разрешено выступать за свою родную страну на международных соревнованиях, говорится в официальном письме Международной федерации гимнастики (FIG), направленном в Федерации Украины и Азербайджана. При этом в документе также указано, что для участия Пахнюка на Олимпийских играх НОК Украины должен получить разрешение от Международного олимпийского комитета.

«Исполнительный комитет FIG, руководствуясь предложением Юридической комиссии, подтвердил смену национальности по запросу от Петра Пахнюка, - говорится в письме. - Ему разрешено выступать за сборную Украины на всех международных соревнованиях и чемпионатах. Однако это решение не действительно для Олимпийских игр. Согласно пункту номер 41 Олимпийской хартии все запросы по участию в Олимпийских играх должны быть адресованы в исполнительный комитет Международного олимпийского комитета».

Выступая за Украину, Пахнюк выигрывал серебро Универсиады-2013 в командных соревнованиях. В составе сборной Азербайджана гимнаст завоевал бронзу Европейских игр-2015.

«Впервые мысли вернуться домой посетили меня уже через месяц после моего пребывания в Азербайджане, потому что я очень скучал по Украине, Киеву и друзьям, — объяснил свое решение Пахнюк сайту xsport.ua. – В Азербайджан я решил уехать по своей инициативе, потому что была такая ситуация в спортивной гимнастике, что нужно было думать о себе и о том, где ты можешь реализовать себя, свой опыт и талант. В Украине главный тренер перешел в другую страну, спортсмены тоже начали переходить в другие страны.

Потом пришел новый главный тренер, который, мягко говоря, меня недолюбливал. Я решил переехать, чтобы чего-то добиться в гимнастике для себя. Это было предложение от Азербайджана, думал не долго, я знал точно, что мне это нужно. Нам с тренером предложили чистую зарплату и условия для тренировок. Там хороший зал, отличные условия, я жил в минуте от зала спортивной гимнастики. В зале все снаряды были новые и современные, я получал удовольствие от того, что могу работать в таких условиях».

В Азербайджане самым запоминающимся для Пахнюка было то, что все свое свободное время он проводил в спортзале.

«Я запомнил эту точную и педантичную работу с тренером, этот фанатизм, рвение доказать себе, что еще что-то могу», — говорит спортсмен.

Петр не жалеет о своем переезде в Азербайджан.

«На тот момент это было правильное решение, потому что была куча амбиций. Но потом я осознал, что делаю это только для себя, нет какого-то духовного удовлетворения, которое было в Украине.

Если говорить о разнице между спортивной гимнастикой Азербайджана и Украины, то в Азербайджане спортивная гимнастика очень сильно поддерживается президентом страны, первой леди, которая является президентом Федерации. Они делают много для спорта в стране, для самих спортсменов, в том числе и для меня, я им благодарен за это. В Украине есть очень много талантливых и сильных ребят, которые могут показывать очень сильные результаты, но нет от власти такой поддержки, как хотелось бы. Я надеюсь, что все изменится».