Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной доклад, посвященный глобальному рынку вооружения. На сей раз специалисты изучили его обороты за пятилетний период с 2012 по 2016 годы. Как оказалось, за эти 5 лет рынок вооружений вырос настолько, что практически вернулся к объемам времен холодной войны. Особое место в обзоре занимают – Россия и Азербайджан –как оказалось, они играют немалую роль в международной торговле оружием.

В погоне за Америкой

Согласно данным Стокгольмского института, публикующего свои обзоры уже без малого 50 лет, мировой объем поставок вооружений в 2012–2016 годах вырос на 8,4% по сравнению с показателями 2007–2011 годов, и достиг максимума по сравнению с другими пятилетними периодами. Больше орудиями для убийств наторговали только в последнюю пятилетку холодной войны: в 1987–1991 годах. В те далекие годы на рынке доминировали США и СССР. Теперь место Советского Союза заняла Россия. Среди экспортеров оружия Америка уверенно удерживает первое место, контролируя треть глобального рынка. На долю России приходится почти четверть (23%). А вместе эти державы поставляют более половины мировых вооружений.

США экспортируют основные вооружения по меньшей мере в 100 государств, что намного больше, чем в случае с любыми другими поставщиками. Причем, с 2012 года доля США в торговле оружием выросла на 20%. Главные клиенты американцев — Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция.

Как отмечает директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран, основная часть поставок американского оружия составляют ударные самолеты, оснащенные крылатыми ракетами и высокоточными боеприпасами, системы противовоздушной и противоракетной обороны последнего поколения.

Что касается российского оружейного экспорта, то в последнюю пятилетку технику из РФ покупали 50 стран. Впрочем, основная часть экспортного объема (70%) пришлась на небольшую группу государств: Индию (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%). Кроме этих стран, среди покупателей российского оружия авторы доклада выделяют Венесуэлу (5%) и Азербайджан (4%).

Комментируя место России на глобальном рынке вооружений, Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, отметил, что спрос на российскую оборонную продукцию остается в мире весьма высоким, но в то же время военный бюджет страны не безразмерный, и какие-то объективные пределы на него накладывают экономические реалии. «Оборонные траты в России превысили 4% ВВП, что уже считается весьма напряженным, особенно для экономики, которая еще не вышла из кризиса», – считает эксперт.

На третьем месте в рейтинге продавцов оружия с существенным отставанием находится Китай с долей в 6,2% мирового экспорта. КНР подвинул в рейтинге Стокгольмского института Францию и Германию, поставляющих 6% и 5,6% вооружений соответственно. Согласно докладу, доля этих стран на международном рынке продолжает снижаться из-за окончания нескольких крупных контрактов, подписанных за последние пять лет.

Азербайджан в 20 раз опередил Армению

Что касается направлений, куда течет поток вооружений, то безусловными лидерами импорта являются страны Азии, на долю которых приходится 43% от мирового объема. Главным импортером является Индия, которая закупает 13% всего мирового оружия. Прежний лидер — КНР - постепенно заменяет импортное вооружение собственным, указывает старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.

Бросается в глаза, что Пекин одновременно и крупнейший покупатель вооружений (причем, в основном, российских), и крупнейший их поставщик. В первую очередь эти поставки идут в страны Центральной и Южной Африки, Пакистан и Юго-Восточную Азию.

Объясняется это тем, что Китай приобретает для своей армии сложную высокотехнологичную продукцию, в том числе и для копирования ее в своих КБ и на предприятиях ОПК, а продает вооружение попроще, созданное еще по советским образцам в 70–80-е годы прошлого века. В этом нет ничего удивительного — не все страны, даже обладающие неплохими финансовыми возможностями, могут приобрести самое современное вооружение, так как из-за невысокой квалификации военных кадров его некому использовать. Да и зачастую технический и технологический уровень вероятного противника тоже не требует наличия в строю дорогой и сложной в использовании боевой техники. Этой нишей активно и пользуется Китай, занимающий сегодня третью строчку среди мировых поставщиков вооружений.

Наибольший рост покупок оружия по сравнению с предыдущей пятилеткой зафиксирован в ближневосточном регионе, где Саудовская Аравия и Катар потратили на эти цели в 2-2,5 раза больше средств, чем в предыдущую пятилетку. Показательно, что страны Ближнего Востока продолжают усиленно закупать вооружения, несмотря на установившиеся в последние два года низкие цены на нефть.

Говоря о наиболее активных импортерах оружия, авторы доклада выделяют две страны – Алжир и Азербайджан. Алжир занимает первое место по объему военного импорта в североафриканском регионе: на его долю приходится 46% закупок. А азербайджанские закупки оружия в 2012-2016 годах оказались в 20 раз больше армянских.

Хочешь мира – готовься к войне

Как же относиться к статистике SIPRI и к тому, что на глобальном рынке вооружений весьма заметную роль играют наши страны – Россия и Азербайджан? Конечно, оружие – это не обычный потребительский товар. Если называть вещи своими именами, он призван не оказывать услуги не населению, а вооруженным силам. Как говорил великий Чехов, «если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит». Если оружие кто-то покупает и продает, значит, это делается для того, чтобы в конце концов оно кого-то уничтожало. Так что, с точки зрения высокой морали и гуманистических принципов, было бы лучше, если б Москва и Баку развивали активность на другом поприще.

Но мы живем не в идеальном, а в реальном мире, где, увы, пожары войн и вооруженных конфликтов не затухают. И в 2012 – 2016 годах они тоже полыхали вовсю. Только навскидку - Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Тунис, Египет, незатихающие израильско-палестинский конфликт, война на востоке Украины...Никак не удается ведущим мировым державам унять агрессивность Армении с его территориальными претензиями к Азербайджану.

Реалии этого мира таковы, что странам приходится бороться за свои национальные интересы (зачастую понимаемые абсолютно по-разному) с оружием в руках. Это плохо – но это факт. Москва и Баку всего лишь играют по правилам, принятым в этом мире, и судя по заметной роли в докладе SIPRI, играют достаточно эффективно. По крайней мере, в меру своей политической воли и финансовых возможностей.

Ну а крылатому выражению Чехова можно противопоставить другую бессмертную фразу древнеримского философа и историка Корнелия, также ни на йоту не утратившую своей актуальности: «Хочешь мира – готовься к войне».