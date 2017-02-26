Ильхам Алиев позвонил Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал успехов в его высокой государственной деятельности во имя благополучия братского турецкого народа и крепкого здоровья.

Президент Турции выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление. Главы государств договорились о встрече в ближайшем будущем.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между двумя странами.