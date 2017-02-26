Сегодня премьер-министру Азербайджана Артуру Расизаде исполнилось 82 года.

Азербайджанский политический и государственный деятель Артур Расизаде родился 26 февраля 1935 года в Гяндже в семье учителя.

20 июля 1996 года Артур Расизаде был назначен исполняющим обязанности премьер-министра Азербайджана, а 26 ноября того же года -премьер-министром.

4 августа 2003 года был освобождён от должности премьер-министра и назначен первым заместителем премьер-министра. 4 ноября 2003 года был вновь назначен премьер-министром.