 

Роухани идет на второй срок

 

Вице-президент Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил, что глава государства Хасан Роухани принял решение баллотироваться на второй срок на президентских выборах в мае, сообщает агентство Франс Пресс.

"За последние несколько недель господин Роухани пришел к заключению, что он примет участие в президентских выборах", — цитирует вице-президента иранское агентство IRNA.

В октябре прошлого года министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что президент страны намерен участвовать в выборах главы государства в 2017 году. Министр уточнил, что регистрация кандидатов будет проходить с 10 по 14 апреля 2017 года, избирательная кампания официально начнется 27 апреля и продлится до 16 мая.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая 2017 года. Как ранее сообщало агентство Fars, бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад не планирует выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году. По мнению наблюдателей, экс-глава государства, известный своими консервативными антизападными взглядами, мог стать серьезным противником действующего президента Хасана Роухани, представляющего умеренное крыло иранской политики.

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