 

Ахмадинежад написал письмо Трампу

 

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором затронул, в частности, иммиграционную политику США и действия Вашингтона на Ближнем Востоке, сообщает телеканал ABC News.

В своем послании, состоящем из более чем 3,5 тыс. слов, Ахмадинежад осудил "господствующее влияние" Вашингтона в ООН, а также вмешательство США в дела иностранных государств, что, по его оценке, принесло "нестабильность, войну, разлад, убийства и перемещения народов". Экс-президент Ирана в послании подчеркнул, что "современные США принадлежат всем народам", отметив, что в страну иммигрируют представители разных государств, в том числе Ирана.

Бывший иранский лидер заявил, что передал послание Трампу в посольство Швеции в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона.

Ахмадинежад ранее уже направлял письма американским лидерам. Будучи президентом Ирана, он написал письмо Джорджу Бушу-младшему, занимавшему тогда пост президента США. В 2016 году Ахмадинежад отправил послание Бараку Обаме, предшественнику Трампа.

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