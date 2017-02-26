 

Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары… огласите список!

Автор: Спартак Гасанов, военный обозреватель 

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), занимающийся вопросами контроля над вооружениями и разоружения опубликовал сведения о системах вооружений, приобретенных Азербайджаном в 2015-2016 годах.

Как сообщает haqqin.az, основными импортерами вооружений в Азербайджан, согласно данным SIPRI, являются Израиль, Россия и Турция.

В базе данных SIPRI есть сведения о том, что ВС Азербайджана в прошлом году получили от Израиля сторожевые корабли OPV-62, барражирующий боеприпас Orbiter-1K, зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», радары систем противоракетной обороны EL/M-2080 Green Pine, легкие противотанковые управляемые ракеты LAHAT («Накал»), универсальные ракеты Spike-NLOS, радары EL/M-2288 AD-STAR, разведывательно-ударные БПЛА Harop, бронеавтомобили SandCat и эти же бронеавтомобили, оснащенные универсальными ракетами SandCat Spike-LR, универсальные ракеты Spike-MR/LR.

Также в базе данных SIPRI есть сведения о том, что Азербайджан заказал в 2016 году систему ПВО/ПРО «Железный купол» и ракеты Tamir к этому комплексу.

Стокгольмский институт исследования проблем мира также сообщает, что Азербайджан получил от Турции 300-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Kasirga».

Сведения об этих системах вооружений, полученных Азербайджаном, Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал 23 февраля 2017 года.

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