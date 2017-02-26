Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, передает Интерфакс.

Перед началом шествия неизвестный мужчина выплеснул зеленку в лицо находившемуся в первом ряду колонны оппозиционному политику Михаилу Касьянову, после чего он был отведен в сторону сотрудниками правоохранительных органов.

М.Касьянов продолжает движение во главе шествия, после инцидента на его лице остались пятна зеленки.

Напомним, что оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.