 

Марш оппозиции в Москве фото

 

Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, передает Интерфакс.

Перед началом шествия неизвестный мужчина выплеснул зеленку в лицо находившемуся в первом ряду колонны оппозиционному политику Михаилу Касьянову, после чего он был отведен в сторону сотрудниками правоохранительных органов.

М.Касьянов продолжает движение во главе шествия, после инцидента на его лице остались пятна зеленки.

Напомним, что оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

 

3687 просмотров


Старости
Альберт Акопян: «О Ходжалы должен написать армянский интеллигент»
Альберт Акопян: «О Ходжалы должен написать армянский интеллигент»
Наша погода
Сегодня 13° / 3°
27 Фев 9° / 3°
28 Фев 10° / 2°
1 Март 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.849 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Двух командиров "Талибана" уничтожили в Афганистане
Крыша полетела на головы бакинцев видео
Мугабе потратил на празднование 93-летия два миллиона евро
Ара Папян: «Армения четко понимает, что война завершится сменой флага над Степанакертом»
Коллектив NIKOIL | Bank почтил память жертв геноцида в Ходжалы фото
Л.Галустян: «Карабах переименовали в Арцах из-за успехов клуба «Карабах»
Экран, который по недоразумению в Азербайджане назвали ТВ наша реплика
Поэтесса Анастасия Дмитрук о геноциде в Ходжалы
Марш оппозиции в Москве фото
Наезд на пешеходов в Лондоне: есть раненые
Азербайджан закупил у Израиля корабли, зенитки, радары… огласите список!
Ахмадинежад написал письмо Трампу
Роухани идет на второй срок
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Артуру Расизаде исполнилось 82 года
Азербайджанский призер Евроигр сменил гражданство
Азербайджан объявлен главным покупателем вооружения в мире наш комментарий
Главный советник Эрдогана: «Оккупация Карабаха - проблема всего исламского мира»
Завтра в Баку похолодает
Стрельба в израильском торговом центре: ранен гражданин Азербайджана
В Швеции сгорел приют для беженцев: десятки пострадавших
Иран начал военно-морские учения "Велаят-95"
США могут выйти из Совета по правам человека ООН
МИД Азербайджана: «Ереван срывает мирные переговоры»
Землетрясение в Турции