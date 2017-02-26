Поэтесса Анастасия Дмитрук о геноциде в Ходжалы

Известная украинская поэтесса Анастасия Дмитрук посвятила свое новое стихотворение памяти жертв Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Напомним, широкую известность Дмитрук получила после того, как в 2014 году написала стихотворение «Никогда мы не будем братьями».
Позже литовские музыканты написали и исполнили песню на слова этого стихотворения; автор музыки — солист Клайпедского музыкального театра Виргис Пупшис, в числе исполнителей — певец Яронимас Милюс. На данный момент в Ютубе этот клип просмотрело около 9 миллионов человек.
Остается надеяться, что и к новому стихотворению Дмитрук будет написана песня и снят клип. Это было бы очень полезно с точки зрения информирования граждан Украины и всего мира о Геноциде в Ходжалы. Представляем вниманию читателей стихотворение Анастасии Дмитрук:
Изувеченные тела –
старики, молодые, дети.
Одичалая злая беда
нас так подло поймала в сети.
Окружили и подожгли,
растерзали тела и души.
За ночь город наш, Ходжалы,
под обстрелами был разрушен.
Безнаказанный геноцид.
С женщин скальпы срывали черти –
никогда народ не простит
преступленья отрядов смерти.
Окровавленная зима –
в моем сердце живая рана.
Буду помнить ее всегда,
буду чтить ее неустанно.