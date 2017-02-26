Поэтесса Анастасия Дмитрук о геноциде в Ходжалы

Известная украинская поэтесса Анастасия Дмитрук посвятила свое новое стихотворение памяти жертв Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Напомним, широкую известность Дмитрук получила после того, как в 2014 году написала стихотворение «Никогда мы не будем братьями».

Позже литовские музыканты написали и исполнили песню на слова этого стихотворения; автор музыки — солист Клайпедского музыкального театра Виргис Пупшис, в числе исполнителей — певец Яронимас Милюс. На данный момент в Ютубе этот клип просмотрело около 9 миллионов человек.

Остается надеяться, что и к новому стихотворению Дмитрук будет написана песня и снят клип. Это было бы очень полезно с точки зрения информирования граждан Украины и всего мира о Геноциде в Ходжалы. Представляем вниманию читателей стихотворение Анастасии Дмитрук:

Изувеченные тела –

старики, молодые, дети.

Одичалая злая беда

нас так подло поймала в сети.

Окружили и подожгли,

растерзали тела и души.

За ночь город наш, Ходжалы,

под обстрелами был разрушен.

Безнаказанный геноцид.

С женщин скальпы срывали черти –

никогда народ не простит

преступленья отрядов смерти.

Окровавленная зима –

в моем сердце живая рана.

Буду помнить ее всегда,

буду чтить ее неустанно.