 

Экран, который по недоразумению в Азербайджане назвали ТВ наша реплика

Автор: Акпер Гасанов 

Эта тема столь же болезненная, сколь и бесконечная. Я об азербайджанском телевидении. Накануне зомбоящик в очередной раз продемонстрировал свою неспособность работать оперативно, в соответствии с реалиями и вызовами данной конкретной минуты. Очередное обострение ситуации на передовой, гибель военнослужащих нашей армии - казалось бы, то, что должно стать самой важной и обсуждаемой темой в телеэфире.

Это в теории. А на практике непрекращающийся балаган, шоу-передачи и все то, что выливается на наших телезрителей в любой иной день. И ведь не назовешь это погоней за рейтингом - нельзя гнаться за тем, чего просто нет. Как нет и уважения к отечественному «телевизору». Наши телеканалы – это всего лишь разные сорта чего-то одинаково дурно пахнущего. Это и есть крепко-накрепко закрепившаяся за ним «репутация», наличие которой делает невозможным наличие у него мало-мальски приличного числа зрителей.

Да и как может быть иначе, если каждый из руководителей «кнопки» считает себя пупом земли, вершителем судеб, особой вне критики и осуждения. И это при том, что на-гора оно не выдает ничего, что могло бы доказать его профессиональную пригодность и уместность дальнейшего слияния с начальственным  креслом. Там амбиций во много раз больше способностей, а воображение кратно превосходит соображение.

Наши телеканалы давно уже не несут просветительской функции. Они неспособны влиять на умы и сердца наших граждан, в немалой степени по причине, скажем так, весьма специфического выбора тех блистательных физиономий, носителям коих и предлагают формировать общественное мнение. Ну не может, образно говоря, свадебный видео-оператор рассуждать о последних тенденциях в мировом кино и о кандидатах на очередной «Оскар». Попытки имеют место, но их результат ожидаем.

Как, по большому счету, ожидаемо и полнейшее непонимание того, как себя нужно вести в эпоху информационной войны. Никто не просит наши телеканалы превращаться в CNN, BBCили Аль-Джазиру. Но хотя бы уровня российских телеканалов можно же было достичь!  В их эфире мы видим многочасовые передачи о войне в Сирии, о ситуации на Донбассе. Репортажи, комментарии экспертов, ток-шоу. И это о конфликтах, в которые Россия вовлечена, но которые не происходят на ее территории.

У нас принято, - и по делу, - критиковать содержание передач Соловьева, возмущаться позицией гостей его шоу. У нас недовольны порой и многими иными российскими телеведущими. Но все они просто Гулливеры по сравнению с отечественными лилипутами, что правят балом на нашем ТВ. Том самом, которое окончательно растеряло и функцию передатчика оперативной и эксклюзивной информации.

И не надо все валить на век интернета. Зарубежные телеканалы преспокойно конкурируют с интернет-СМИ в плане оперативности передачи новостей. А у нас? Печаль и слезы. Нет ничего и близкого к этому. Словно Карабах, передовая, погибшие на передовой защитники Родины не так уж и важны руководству телеканалов. Были бы важны - отменили бы все, что шло в сегодняшнем эфире ради того, чтобы сосредоточиться на главном - ситуации на передовой.

А потом наступит завтра. И все отечественные телеканалы начали гонять приблизительно одну и ту же сетку передач, изображая вселенскую скорбь в связи с 25-летием Геноцида в Ходжалы. Всюду демонстрируют кадры, снятые Чингизом Мустафаевым, всюду говорят живые свидетели зверств армянских захватчиков. Да, это все нужно. И это «выстрелило» бы, если бы к нашим телеканалам было уважение и доверие. То самое, которое нужно завоевывать ежедневно, тяжелым трудом, оперативно реагируя на реальные запросы телезрителей.

А при отсутствии этого даже освещение темы Геноцида в Ходжалы превращается в компанейщину, в нечто такое, от чего руководители отечественных «кнопок» рады бы поскорее избавиться ради возвращения в привычную стихию бесконечного теле-балагана. Который не прекратился даже после того, как стало известно о погибших на передовой шехидах. И что самое печальное, все это щедро оплачивается за наши с вами деньги, из госбюджета…

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