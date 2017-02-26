 

Л.Галустян: «Карабах переименовали в Арцах из-за успехов клуба «Карабах»

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

Среди наблюдателей недавнего псевдореферендума в Нагорном Карабахе были и депутаты из Абхазии – еще одной непризнанной республики. Один из них – армянин Левон Галустян – признался, что в так называемой «НКР» вопрос о переименовании в «Республику Арцах» возник из-за спортивных успехов азербайджанских команд под названием «Карабах», сообщает haqqin.az.

«Мотивом для переименования стало желание избежать путаницы, поскольку в Азербайджане активно используют слова «Нагорный Карабах» в названиях своих спортивных команд», - цитирует Галустяна «Эхо Кавказа».

Разумеется, в первую очередь речь идет об азербайджанском футбольном клубе «Карабах». Команда, представляющая Агдам, не только является сильнейшей командой Азербайджана последних лет, но и сумела громко заявить о себе в Европе. Три года подряд «Карабах» выступает на групповой стадии Лиги Европы, на равных играя с командами из сильнейших футбольных стран Старого Света. Армянским клубам, не проходящим дальше первых квалификационных раундов еврокубков, такие результаты и не снились.

За эти годы сотни миллионов любителей футбола по всему миру благодаря успехам команды Гурбана Гурбанова узнали о том, что «Карабах» - это команда, представляющая оккупированные армянами территории Азербайджана. Каждый соперник «Карабаха» на европейской арене, представляя азербайджанскую команду, информирует своих болельщиков об истории армяно-азербайджанского конфликта и о том, почему сегодня клуб из Агдама вынужден базироваться в Баку, а не в родном городе.

Естественно, что каждое такое упоминание в мировых СМИ (а их множество!), каждый успех «Карабаха» бесит армянскую сторону. Отсюда и провокации, которые устраивают армяне на матчах «Карабаха». Достаточно вспомнить ноябрьскую игру в греческих Салониках против местного клуба ПАОК, на котором был замечен болельщик с флагом Армении. Представители «Карабаха» оперативно вмешались в ситуацию, в результате чего работники стадиона отняли флаг у провокатора.

Есть и другие команды «Карабах», представляющие Азербайджан. К примеру, коллектив под таким названием успешно выступает в чемпионате Москвы по мини-футболу. Есть «Карабах» и в Австрии, который удачно играет в футбольном чемпионате Вены. Существует также регбийный клуб «Карабах», активно развивающий этот вид спорта в Баку, и т.д.

Помимо этого, недавно талисманами Игр Исламской солидарности-2017, которые состоятся в Баку, были выбраны знаменитые карабахские скакуны. Это еще один месседж Азербайджана, на этот раз адресованный всему мусульманству о том, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской территорией. В мае, когда к Азербайджану будет приковано внимание всего исламского мира, это еще раз будет доведено до сведения многомиллионной армии любителей спорта из более чем 50 исламских государств.

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