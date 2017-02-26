Ара Папян: «Армения четко понимает, что война завершится сменой флага над Степанакертом»

Армянский политолог, глава центра «Модус вивенди» Ара Папян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе «ползучей войной» и заявил, что в Армении прекрасно понимают: продолжение военных действий приведет к смене флага над Ханкенди.

По его словам, армянское политическое руководство в последнее время часто заявляло о необходимости сохранять военный паритет, и Армения вынуждена была втянуться в гонку вооружений.

«Сохранение мира – сохранение паритета, не столько политического, сколько военного, - цитирует Папяна «Кавказский узел». - Другого выхода нет. Армянская сторона четко понимает, что это будет не просто война, и этот конфликт завершится сменой флага над «Степанакертом» (кавычки наши – haqqin.az)».

Политолог считает, что мировое сообщество обеспокоено вероятностью обострения ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом, в частности, по его мнению, свидетельствует заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на заседании Совета безопасности ООН.

21 февраля Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН, посвященном разрешению конфликтов в Европе, заявил, что пока не подписаны и не реализованы соглашения, остается риск возобновления военных действий в зонах конфликта. Об этом, по его словам, свидетельствуют апрельские события 2016 года в Нагорном Карабахе.