 

Мугабе потратил на празднование 93-летия два миллиона евро

 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял участие в торжествах, посвященных его 93-му дню рождения. Торжества прошли в национальном парке Матобо, расположенном примерно в 40 км от второго по величине городе страны — Булавайо, сообщает Cameroon Concord. По данным издания, праздничная вечеринка обошлась почти в два миллиона евро.

В праздновании участвовали несколько тысяч гостей из правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ЗАНС). Гостей угощали 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве. Мероприятие прошло в удаленном от столицы городе Матопос.

Мугабе надел на праздник костюм, украшенный собственными изображениями и партийными цветами, а его жена Грейс имела похожий наряд.

Праздничная речь именинника продолжалась более часа. Мугабе заявил, что после 37 лет правления не намерен отдавать власть.

В сентябре 2016 года глава Зимбабве принял участие в открытии памятника самому себе, а в декабре объявил, что будет баллотироваться на новый срок. Выборы главы государства состоятся в 2018 году. Его жена уверена — даже труп ее мужа одержит победу на президентских выборах, и пообещала в случае кончины включить имя супруга в бюллетени.

Зимбабве относится к беднейшим государствам мира. Страна, находящаяся в тяжелой экономической ситуации, столкнулась с гиперинфляцией и огромным дефицитом бюджета. Мугабе, находящегося у власти с момента получения государством независимости от Великобритании, обвиняют в диктатуре и притеснении оппозиции.

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