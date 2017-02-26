 

Крыша полетела на головы бакинцев видео

 

В Ясамальском районе на улице Шарифзаде, 196, проводятся ремонтно-строительные работы без соблюдения элементарных мер по технике безопасности, сообщает сайт BAKU.WS.

В высотном здании строится мансарда. Ввиду того, что строительные работы проводятся без соблюдения мер по технике безопасности, это создает угрозу для жизни людей и наносит ущерб припаркованным автомобилям. В ходе работ, осуществляемых ООО "Şazi", с крыши здания отлетают куски шифера. Жители выражают недовольство этим. По словам одного из них, три месяца назад во время строительных работ на указанной территории пострадал его автомобиль, однако никакой компенсации ему за это выплачено не было. 

Строительная компания, не соблюдая элементарные правила по технике безопасности в своей работе, продолжает угрожать жизням людей.

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