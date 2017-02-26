 

Двух командиров "Талибана" уничтожили в Афганистане

 

Силовики ликвидировали двух командиров радикального движения "Талибан" в провинции Лагар в центральной части Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Как сообщил представитель губернатора провинции Салим Салех, операция проводилась в ночь на воскресенье. Силы специального назначения ликвидировали двух командиров "Талибана" — Квари Муджахеда (Qari Mujahid) и Муллу Бариалаи (Mullah Baryalai), а также задержали семерых боевиков радикального движения.

В ходе операции были изъяты оружие и боеприпасы, а также мотоциклы, принадлежавшие боевикам.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее владевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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