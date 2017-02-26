ОБСЕ о телах погибших солдат на нейтральной зоне в Карабахе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) требуют обеспечить отвод вооружений и доступ к телам погибших, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой организации.

Согласно информации, полученной сопредседателями из министерств обороны Армении и Азербайджана, а также из других источников, ранним утром 25 февраля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения, что привело к человеческим жертвам. Некоторые тела остаются на нейтральной территории, а стороны обвиняют друг друга в попытке нападения.

"Сопредседатели призывают стороны вернуть тяжелую военную технику, перемещенную ранее поближе к линии соприкосновения, на свои прежние позиции и обеспечить эвакуацию тел погибших, как это было согласовано вчера при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ", — говорится в заявлении.

Сопредседатели настаивают на исполнении сторонами своих обязательств воздерживаться от применения силы.