Находящийся с официальным визитом в Катаре президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля в Дохе встретился с президентом и исполнительным директором Qatar Petroleum Саадом Шерида аль-Кааби, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Азербайджаном и Qatar Petroleum, подчеркнута возможность совместного участия в ряде проектов. Состоялся обмен мнениями по вопросам совместного участия Qatar Petroleum и Азербайджана в проектах, осуществляемых SOCAR в Каспийском море или в других странах.

* * *20:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в Дохе встретился с главой компании Al Faisal Holding и председателем Ассоциации катарских деловых людей шейхом Фаисалом бин Гассимом бин Фаисалом Аль Тани, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе беседы обсуждались перспективы сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах.

* * *19:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с официальным визитом в Государство Катар, сообщает официальный сайт главы государства.

В международном аэропорту «Хамад» в городе Доха, где развевались государственные флаги Азербайджана и Катара, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммад Аль Тани и другие высокопоставленные официальные лица государства и правительства.