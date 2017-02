Самолет "Аэрофлота" экстренно вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Цюриха в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщает швейцарский портал "20 minuten".

По словам пресс-секретаря аэропорта Цюриха Мауруса Стокера, на борту сложилась "непредвиденная" ситуация. В воздушной гавани дежурят пожарные автомобили.

Проблема могла быть связана с двигателем – по словам очевидцев, левый двигатель самолета дымился при взлете.

Всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом, уточнил представитель "Аэрофлота".

Flight #SU2391 from Zurich to Moscow safely returned to ZRH - circled for 2h in the air https://t.co/ml8n1d4Ngq pic.twitter.com/nBNSxUC8NU