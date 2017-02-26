Минобороны Армении не сообщает о погибших солдатах в Карабахе

Накануне пресс-служба Минобороны Армении, комментируя боевые столкновения на линии соприкосновения огня в Агдамском направлении, обнародовала информацию о погибших азербайджанских офицерах и солдатах.

Однако после экстренного заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ стало окончательно ясно, что во время вчерашних боев потери понесли обе стороны. Вместе с тем, Минобороны Армении не сообщает о погибших армянских военнослужащих, хотя общественные активисты в Армении в соцсетях заявляют о погибших и в рядах армянской армии. Идентичной позиции придерживается и Министерство обороны Азербайджана, ограничившееся сухой и общей информацией о потерях в рядах Вооруженных сил.

Отметим, что сопредседатели Минской группы потребовали от Азербайджана и Армении обеспечить доступ к телам погибших солдат на нейтральной полосе.